Тверское "Динамо" на домашнем льду обыграло ангарский "Ермак"

СЕГОДНЯ 21:14 2019-12-09T21:14:33+03:00

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В воскресенье, 8 декабря, тверское "Динамо" начало домашнюю серию игр регулярного чемпионата ВХЛ с командами, представляющими Конференцию 2, которую принято называть "Востоком".

Первым соперником бело-голубых стал "Ермак" из Ангарска. Начало матча для тверских хоккеистов не задалось. Но уже во втором периоде команде удалось отыграть пропущенные шайбы.

Бело-голубые отыгрались со счета 0:3, но не удержали преимущество в основное время. Зато смогли забить в овертайме.

Динамовское большинство сработало - Илья Шипов завершил трехходовку с участием Ивана Иванова и Андрея Прибыльского. Итог матча - 5:4.

После игры тренеры обеих команд высказались о результатах. Их цитаты приводит пресс-центр "Динамо" Тверь.

Андрей Кирдяшов, главный тренер ХК "Ермак" Ангарск:

- "Динамо" с победой! Мы сыграли один период и на этом хоккей для нас сегодня закончился. Полное безобразие пошло. Хорошо еще, что вернулись в игру, сравняли – это была, скажем так, большая удача. Считаю, что Тверь победила заслуженно.

Сергей Орешкин, главный тренер "Динамо" Тверь:

- Игра интересная. Ребята - молодцы. Показали характер - с 0:3 отыгрались и довели дело до конца пусть и в овертайме. Заслужили сегодня победу. Болельщикам, думаю, игра понравилась - чем больше голов, тем хоккей интереснее. А ошибки - они всегда есть и будут. Их надо исправлять - будем работать.

По итогам 32 игр "Динамо" Тверь находится на 23 позиции в рейтинге. На счету команды 31 очко.

Следующий матч тверское "Динамо" проведет на домашнем льду в четверг, 12 декабря. Соперником бело-голубых станет красноярский "Сокол". Начало игры в 17:00.

ИСТОЧНИК KP.RU