Более двух тысяч жителей Тверской области перевели в этом году пенсионные накопления в негосударственные фонды

СЕГОДНЯ 20:31 2019-12-09T20:34:39+03:00

Но у тех, кто принял ошибочное решение, есть шанс всё исправить

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Приём заявлений о переводе пенсионных накоплений завершился 1 декабря. По статистике тверского регионального отделения Пенсионного фонда РФ, в Тверской области к этом моменту было подано 2104 заявления, причём большинство (почти 67%) - через портал госуслуг.

Несмотря на то, что приём заявок окончен, у тех, кто решил в этом году поменять пенсионный фонд с государственного на негосударственный, но впоследствии пожалел об этом решении, есть шанс вернуть всё назад.

Для этого до конца года необходимо подать соответствующее уведомление в любую клиентскую службу ПФР. То же самое можно сделать и посредством портала госуслуг, через свой личный кабинет.

ИСТОЧНИК KP.RU