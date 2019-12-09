В Бологое Тверской области продавали куриную печень с антибиотиками
Нарушения выявил Россельхознадзор
Куриные субпродукты оказались небезопаснымиФото: Алексей КОСЕНЧУК
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Пробы мясной продукции были отобраны инспектором отдела государственного ветеринарного надзора Управления Россельхзнадзора по Тверской области в торговой точке города Бологое.
Образцы отдали на исследование специалистам ФГБУ "ВГНКИ".
Экспертиза показала, что в замороженной печени цыплят-бройлеров из Московской области присутствует лекарственный препарат "декоквинат", что нарушает нормы Технического регламента Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции".
Некачественная продукция снята с реализации.
ИСТОЧНИК KP.RU