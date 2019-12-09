«Святочные рассказы» и рождественские стихи прозвучат в Тверской картинной галерее
25 декабря в выставочном зале в БЦ «Донской» Твери по просьбам зрителей пройдет музейно-театральная программа «Святочные рассказы».
В этот вечер чтец Леша Зинатулин представит программу «Святочные рассказы» из цикла «Русская классика».
Зрители услышат лучшие образцы жанра – произведения Н. Лескова, А. Чехова и современных писателей. Также прозвучат рождественские стихи Б. Пастернака, А. Кушнера, И. Бродского, Беллы Ахмадулиной.
Тверь, ул. Дмитрия Донского, д. 37, стр. 1, подъезд 1.
Начало в 18.30.
Справки по телефону: (4822) 39-80-35, 34-31-56, 34-62-43.
Стоимость билета – 100 руб.
Возрастная категория: 12+
ИСТОЧНИК KP.RU