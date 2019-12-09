«Святочные рассказы» и рождественские стихи прозвучат в Тверской картинной галерее

СЕГОДНЯ 21:35 2019-12-09T22:05:23+03:00

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25 декабря в выставочном зале в БЦ «Донской» Твери по просьбам зрителей пройдет музейно-театральная программа «Святочные рассказы».

В этот вечер чтец Леша Зинатулин представит программу «Святочные рассказы» из цикла «Русская классика».

Зрители услышат лучшие образцы жанра – произведения Н. Лескова, А. Чехова и современных писателей. Также прозвучат рождественские стихи Б. Пастернака, А. Кушнера, И. Бродского, Беллы Ахмадулиной.

Тверь, ул. Дмитрия Донского, д. 37, стр. 1, подъезд 1.

Начало в 18.30.

Справки по телефону: (4822) 39-80-35, 34-31-56, 34-62-43.

Стоимость билета – 100 руб.

Возрастная категория: 12+

ИСТОЧНИК KP.RU