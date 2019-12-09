Продавать живые ёлки в Твери начнут с 20 декабря

СЕГОДНЯ 15:19 2019-12-09T15:31:24+03:00

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В Твери определено 13 площадок для елочных базаров. Продавать ёлки начнут С 20 декабря во всех районах областной столицы.

В Центральном районе новогоднюю красавицу можно будет приобрести на Тверской площади (между фонтаном и памятником М.Е. Салтыкову-Щедрину).

В Пролетарском районе:

- на проспекте Калинина между д. №11 и д. №13 корп. 1;

- на проспекте 50 лет Октября напротив дома №8.

В Московском районе:

- на пересечении бульвара Гусева с улицей Можайского у д. №58;

- на бульваре Гусева, у д. №14 корп. 3;

- на улице Орджоникидзе, (сквер у д. №46);

- на улице Левитана, у д. № 81;

- на проспекте Победы, напротив д. №44 (территория ярмарки);

- в поселке Химинститута, (территория ярмарки).

В Заволжском районе:

- на улице Горького,188;

- на Молодежном бульваре, у д.№ 6 (территория ярмарки);

- на Петербургском шоссе, 46;

- на улице Хрустальной (на разворотном кольце трамвая).

Елочные базары будут работать до 31 декабря включительно.

ИСТОЧНИК KP.RU