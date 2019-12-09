Продавать живые ёлки в Твери начнут с 20 декабря
В Твери определено 13 площадок для елочных базаров. Продавать ёлки начнут С 20 декабря во всех районах областной столицы.
В Центральном районе новогоднюю красавицу можно будет приобрести на Тверской площади (между фонтаном и памятником М.Е. Салтыкову-Щедрину).
В Пролетарском районе:
- на проспекте Калинина между д. №11 и д. №13 корп. 1;
- на проспекте 50 лет Октября напротив дома №8.
В Московском районе:
- на пересечении бульвара Гусева с улицей Можайского у д. №58;
- на бульваре Гусева, у д. №14 корп. 3;
- на улице Орджоникидзе, (сквер у д. №46);
- на улице Левитана, у д. № 81;
- на проспекте Победы, напротив д. №44 (территория ярмарки);
- в поселке Химинститута, (территория ярмарки).
В Заволжском районе:
- на улице Горького,188;
- на Молодежном бульваре, у д.№ 6 (территория ярмарки);
- на Петербургском шоссе, 46;
- на улице Хрустальной (на разворотном кольце трамвая).
Елочные базары будут работать до 31 декабря включительно.
ИСТОЧНИК KP.RU