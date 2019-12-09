2019-12-09T15:31:24+03:00
Общество

Продавать живые ёлки в Твери начнут с 20 декабря

Определены места ёлочных базаров - 2020
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Ёлочные базары откроются в Твери 20 декабря Фото: пресс-служба администрации ТвериЁлочные базары откроются в Твери 20 декабря Фото: пресс-служба администрации Твери
Изменить размер текста:

В Твери определено 13 площадок для елочных базаров. Продавать ёлки начнут С 20 декабря во всех районах областной столицы.

В Центральном районе новогоднюю красавицу можно будет приобрести на Тверской площади (между фонтаном и памятником М.Е. Салтыкову-Щедрину).

В Пролетарском районе:

- на проспекте Калинина между д. №11 и д. №13 корп. 1;

- на проспекте 50 лет Октября напротив дома №8.

В Московском районе:

- на пересечении бульвара Гусева с улицей Можайского у д. №58;

- на бульваре Гусева, у д. №14 корп. 3;

- на улице Орджоникидзе, (сквер у д. №46);

- на улице Левитана, у д. № 81;

- на проспекте Победы, напротив д. №44 (территория ярмарки);

- в поселке Химинститута, (территория ярмарки).

В Заволжском районе:

- на улице Горького,188;

- на Молодежном бульваре, у д.№ 6 (территория ярмарки);

- на Петербургском шоссе, 46;

- на улице Хрустальной (на разворотном кольце трамвая).

Елочные базары будут работать до 31 декабря включительно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тверской области чиновники скрывали свои доходы и имущество
На улице Веселова в Твери сбили девочку-подростка
В Тверской области автоледи сбила пешехода, не заметив его на переходе
Тверские каратисты выступят на первенстве Европы - 2020
В Тверской области бывший работник предприятия вместе с напарником угнал служебную иномарку
Житель Тверской области получил условный срок и штраф за попытку откупиться от полицейского
За выращивание запрещенных растений осуждена жительница Тверской области
В Тверской области по "горячим следам" задержали мужчину, который зарезал собутыльника
Призывники из Тверской области отправились служить в Семеновский полк
Предотвратить протесты: Общество "Мемориал" опубликовало обращение к тверским депутатам
В Твери снесут два аварийных дома
В Тверской области задержали водителя, который сбил пешехода в Кашине
В Тверской области мужчина двумя ударами кулака убил своего знакомого
В ДТП под Тверью пострадал шестимесячный малыш
На скоростной трассе М-11 в Тверской области иномарка врезалась в стоящую фуру
В Тверской области пассажиры электричек могут не платить за лыжи и сноуборды