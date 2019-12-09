2019-12-09T14:28:46+03:00
Общество

Предотвратить протесты: Общество "Мемориал" опубликовало обращение к тверским депутатам

Историки считают, что решение снять памятные таблички со здания Тверского медицинского университета нарушит гражданское спокойствие
Виктория ТУШКОВА
Поделиться:
Таблички появились на стене одного из зданий медуниверситета в 90-х годах. Фото: www.memo.ruТаблички появились на стене одного из зданий медуниверситета в 90-х годах. Фото: www.memo.ru
Изменить размер текста:

Тверское отделение международного историко-просветительского общества "Мемориал" опубликовало обращение к депутатам Тверской городской Думы в связи с возможным демонтажем памятных досок, установленных на здании Тверского государственного медицинского университета.

Согласно вынесенному представлению прокуратуры Центрального района Твери, демонтажу подлежат две мемориальные доски, располагающиеся на стене здания по улице Советской, дом 4, в котором в 30 – 50-е годы ХХ века располагалось управление НКВД СССР по Калининской области . Это таблички в память о замученных в застенке НКВД советских гражданах, а также о расстрелянных весной 1940 года поляках из Осташковского лагеря НКВД.

В своём письме правление тверского "Мемориала" отмечает, что демонтаж досок противоречит интересам жителей города, чьи родственники пострадали от незаконных репрессий, а кроме того, способен нарушить гражданское спокойствие и вызвать акции протеста.

Историки также высказывают мнение, что установление исторической истины – не функция прокуратуры, которая "не заметила, как поставила под сомнение сам факт политических репрессий в нашей стране, признанных российской властью на государственном уровне". Напомним, представление о демонтаже табличек прокуратура вынесла в том числе в связи с тем, что её работники не обнаружили исторических доказательств расстрела поляков в бывшем здании областного НКВД.

Подытоживая своё обращение, члены общества "Мемориал" призывают народных избранников подойти к принятию решения о судьбе мемориальных табличек разумно и взвешенно.

Обращение тверского отделения общества "Мемориал" к депутатам Тверской Думы. Часть 1. Фото: www.memo.ru

Обращение тверского отделения общества "Мемориал" к депутатам Тверской Думы. Часть 1. Фото: www.memo.ru

Обращение тверского отделения общества "Мемориал" к депутатам Тверской Думы. Часть 2. Фото: www.memo.ru

Обращение тверского отделения общества "Мемориал" к депутатам Тверской Думы. Часть 2. Фото: www.memo.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Призывники из Тверской области отправились служить в Семеновский полк
В Твери снесут два аварийных дома
В Тверской области задержали водителя, который сбил пешехода в Кашине
В Тверской области мужчина двумя ударами кулака убил своего знакомого
В ДТП под Тверью пострадал шестимесячный малыш
На скоростной трассе М-11 в Тверской области иномарка врезалась в стоящую фуру
В Тверской области пассажиры электричек могут не платить за лыжи и сноуборды
В Тверской области приготовят самый дешевый "Оливье"
В Тверской области ищут волонтеров для проведения Всероссийской переписи населения
Спектакль "Журавлиные перья" Тверского Театра кукол удостоен национальной премии
С сегодняшнего дня между Тверью и Москвой начинают ходить дополнительные пригородные поезда
На Академической даче Репина в Тверской области разбудят Новый год
Семнадцатилетнюю беглянку из Тверской области нашли живой и здоровой
Дачу жителя Москвы обокрали в Тверской области
В Тверской области пешеход погиб под колесами авто
В Тверской области ищут мужчину в черном
В Тверской области мужчина обокрал строящийся дачный дом
В Тверской области заработал портал "Подвиг и слава земли тверской"
На улице в Твери грабитель вырвал телефон у женщины из рук
В лобовом столкновении двух авто на эстакаде под Тверью пострадал человек
Следователи выясняют обстоятельства гибели на пожаре двух женщин в Тверской области
На улице Королева в Твери грузовик-манипулятор сбил два столба
На Вышневолоцком водохранилище в Тверской области пожилой велосипедист провалился под лед
В Горсаду Твери детей научат делать ёлочные игрушки
Два человека погибли во время пожара в Тверской области
Пьяный мужчина перебегал дорогу и попал под машину в Тверской области
В Твери школьники сыграют в КВН