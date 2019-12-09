Предотвратить протесты: Общество "Мемориал" опубликовало обращение к тверским депутатам

СЕГОДНЯ 14:18 2019-12-09T14:28:46+03:00

Таблички появились на стене одного из зданий медуниверситета в 90-х годах. Фото: www.memo.ru

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Тверское отделение международного историко-просветительского общества "Мемориал" опубликовало обращение к депутатам Тверской городской Думы в связи с возможным демонтажем памятных досок, установленных на здании Тверского государственного медицинского университета.

Согласно вынесенному представлению прокуратуры Центрального района Твери, демонтажу подлежат две мемориальные доски, располагающиеся на стене здания по улице Советской, дом 4, в котором в 30 – 50-е годы ХХ века располагалось управление НКВД СССР по Калининской области . Это таблички в память о замученных в застенке НКВД советских гражданах, а также о расстрелянных весной 1940 года поляках из Осташковского лагеря НКВД.

В своём письме правление тверского "Мемориала" отмечает, что демонтаж досок противоречит интересам жителей города, чьи родственники пострадали от незаконных репрессий, а кроме того, способен нарушить гражданское спокойствие и вызвать акции протеста.

Историки также высказывают мнение, что установление исторической истины – не функция прокуратуры, которая "не заметила, как поставила под сомнение сам факт политических репрессий в нашей стране, признанных российской властью на государственном уровне". Напомним, представление о демонтаже табличек прокуратура вынесла в том числе в связи с тем, что её работники не обнаружили исторических доказательств расстрела поляков в бывшем здании областного НКВД.

Подытоживая своё обращение, члены общества "Мемориал" призывают народных избранников подойти к принятию решения о судьбе мемориальных табличек разумно и взвешенно.

Обращение тверского отделения общества "Мемориал" к депутатам Тверской Думы. Часть 1. Фото: www.memo.ru

Обращение тверского отделения общества "Мемориал" к депутатам Тверской Думы. Часть 2. Фото: www.memo.ru

ИСТОЧНИК KP.RU