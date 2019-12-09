В Тверской области пассажиры электричек могут не платить за лыжи и сноуборды

СЕГОДНЯ 09:10 2019-12-09T13:55:48+03:00

За провод в электричках лыж и сноубордов можно не платить Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Главное - возить их в чехле

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В Тверской области вторую зиму подряд Московско-Тверская ППК отменяет плату за провоз в электропоездах лыж и сноубордов.

Льгота будет действовать в течение всей зимы, но с одним ограничением: инвентарь должен быть длиннее 180 см. Об этом сообщает пресс-служба компании.

По правилам перевозки спортивное снаряжение и экипировка должны быть упакованы в чехлы, а острые части лыж и лыжных палок закрыты защитными насадками во избежание травматизма.

Кстати, напомним, с 8 декабря на Ленинградском направлении изменилось расписание пригородных поездов. Следите за расписанием.

ИСТОЧНИК KP.RU