В Тверской области пассажиры электричек могут не платить за лыжи и сноуборды
В Тверской области вторую зиму подряд Московско-Тверская ППК отменяет плату за провоз в электропоездах лыж и сноубордов.
Льгота будет действовать в течение всей зимы, но с одним ограничением: инвентарь должен быть длиннее 180 см. Об этом сообщает пресс-служба компании.
По правилам перевозки спортивное снаряжение и экипировка должны быть упакованы в чехлы, а острые части лыж и лыжных палок закрыты защитными насадками во избежание травматизма.
Кстати, напомним, с 8 декабря на Ленинградском направлении изменилось расписание пригородных поездов. Следите за расписанием.
ИСТОЧНИК KP.RU