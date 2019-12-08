2019-12-08T20:59:08+03:00
Общество

В Тверской области приготовят самый дешевый "Оливье"

Аналитики сравнили цены на салат в регионах
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Скромная порция салат обойдется жителю Тверской области в 55 рублейСкромная порция салат обойдется жителю Тверской области в 55 рублейФото: Иван ПРОХОРОВ
Изменить размер текста:

В преддверии Нового года аналитики посчитали, во сколько регионам России обойдется самый популярный праздничный салат. Тверская область оказалась в числе "счастливчиков", кому не придется сильно тратиться, чтобы приготовить символ новогоднего застолья.

Для подсчетов эксперты выбрали самый популярный и простой рецепт "Оливье" - с вареной колбасой.

- Средняя цена 150 грамм домашнего "Оливье" по России составит 70 рублей, - сообщили РИА Новости аналитики IT-компании "Эвотор".

Показатель Верхневолжья оказался даже ниже среднего значения. Скромная порция "Оливье" - 150 г - будет стоить для жителей области 55 рублей. Эта цена - одна из самых низких в стране. Дешевле Твери "Оливье" будет только в Калмыкии и Ингушетии - 47 рублей и 51 рубль, соответственно.

Самый дорогой салат приготовят на Чукотке. Цена закуски - 145 рублей за 150 г.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тверской области ищут волонтеров для проведения Всероссийской переписи населения
Спектакль "Журавлиные перья" Тверского Театра кукол удостоен национальной премии
С сегодняшнего дня между Тверью и Москвой начинают ходить дополнительные пригородные поезда
На Академической даче Репина в Тверской области разбудят Новый год
Семнадцатилетнюю беглянку из Тверской области нашли живой и здоровой
Дачу жителя Москвы обокрали в Тверской области
В Тверской области пешеход погиб под колесами авто
В Тверской области ищут мужчину в черном
В Тверской области мужчина обокрал строящийся дачный дом
В Тверской области заработал портал "Подвиг и слава земли тверской"
На улице в Твери грабитель вырвал телефон у женщины из рук
В лобовом столкновении двух авто на эстакаде под Тверью пострадал человек
Следователи выясняют обстоятельства гибели на пожаре двух женщин в Тверской области
На улице Королева в Твери грузовик-манипулятор сбил два столба
На Вышневолоцком водохранилище в Тверской области пожилой велосипедист провалился под лед
В Горсаду Твери детей научат делать ёлочные игрушки
Два человека погибли во время пожара в Тверской области
Пьяный мужчина перебегал дорогу и попал под машину в Тверской области
В Твери школьники сыграют в КВН