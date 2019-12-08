В Тверской области приготовят самый дешевый "Оливье"

СЕГОДНЯ 20:59 2019-12-08T20:59:08+03:00

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В преддверии Нового года аналитики посчитали, во сколько регионам России обойдется самый популярный праздничный салат. Тверская область оказалась в числе "счастливчиков", кому не придется сильно тратиться, чтобы приготовить символ новогоднего застолья.

Для подсчетов эксперты выбрали самый популярный и простой рецепт "Оливье" - с вареной колбасой.

- Средняя цена 150 грамм домашнего "Оливье" по России составит 70 рублей, - сообщили РИА Новости аналитики IT-компании "Эвотор".

Показатель Верхневолжья оказался даже ниже среднего значения. Скромная порция "Оливье" - 150 г - будет стоить для жителей области 55 рублей. Эта цена - одна из самых низких в стране. Дешевле Твери "Оливье" будет только в Калмыкии и Ингушетии - 47 рублей и 51 рубль, соответственно.

Самый дорогой салат приготовят на Чукотке. Цена закуски - 145 рублей за 150 г.

ИСТОЧНИК KP.RU