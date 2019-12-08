В Тверской области ищут волонтеров для проведения Всероссийской переписи населения

СЕГОДНЯ 19:18 2019-12-08T19:18:42+03:00

Всероссийская перепись населения - 2020 пройдет с 1 по 31 октября 2020 года Фото: архив "КП"

Она пройдет в октябре 2020 года

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Тверская область готовится к Всероссийской переписи населения - 2020, которая пройдет с 1 по 31 октября 2020 года на территории всей Российской Федерации.

У жителей региона есть возможность принять в ней участие в качестве волонтеров. В работу добровольцев будет входить подворовый обход населения. Переписчики обойдут квартиры и дома и опросят жителей. Заполняться переписные листы будут только со слов опрашиваемых, для их подтверждения не требуется никаких документов.

Жителей отдаленных и труднодоступных районов перепишут в период с 1 апреля по 20 декабря.

Кроме того, будет организована работа специальных переписных участков, куда люди смогут обратиться самостоятельно. Также внести данные можно будет в МФЦ и на Едином портале государственных услуг.

В Тверской области результаты переписи позволят оценить ход реализации поставленных губернатором Игорем Руденей задач по улучшению демографической ситуации, развитию сельских территорий, в сфере миграции и другие.

Чтобы стать волонтером нужно пройти регистрацию. Всем переписчикам будет выдана специальная экипировка и удостоверения.

ИСТОЧНИК KP.RU