С сегодняшнего дня между Тверью и Москвой начинают ходить дополнительные пригородные поезда
В воскресенье, 8 декабря, начинает действовать новый график движения пригородных поездов на Ленинградском направлении.
Ранее Московско-Тверская ППК сообщила, что по выходным между Москвой и Тверью будут ходить две дополнительные "Ласточки", отправлением из Москвы – в 17:55, из Твери – в 20:40.
Новые поезда разгрузят и сократят перерыв между другими вечерними поездами, особенно в воскресенье.
Пассажиров просят заранее планировать поездки, чтобы избежать опозданий или неожиданных корректировок ежедневных маршрутов. Посмотреть расписание можно на сайте ОАР "РЖД" в разделе "Пассажирам".
ИСТОЧНИК KP.RU