2019-12-08T17:18:46+03:00
Общество

С сегодняшнего дня между Тверью и Москвой начинают ходить дополнительные пригородные поезда

Следите за изменениями в расписании
Ольга ТРОФИМОВА
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Между Тверью и Москвой запущены дополнительные "Ласточки"Между Тверью и Москвой запущены дополнительные "Ласточки"Фото: Василий ХОДАРЕВ
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В воскресенье, 8 декабря, начинает действовать новый график движения пригородных поездов на Ленинградском направлении.

Ранее Московско-Тверская ППК сообщила, что по выходным между Москвой и Тверью будут ходить две дополнительные "Ласточки", отправлением из Москвы – в 17:55, из Твери – в 20:40.

Новые поезда разгрузят и сократят перерыв между другими вечерними поездами, особенно в воскресенье.

Пассажиров просят заранее планировать поездки, чтобы избежать опозданий или неожиданных корректировок ежедневных маршрутов. Посмотреть расписание можно на сайте ОАР "РЖД" в разделе "Пассажирам".

ИСТОЧНИК KP.RU

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