На Академической даче Репина в Тверской области разбудят Новый год
14 декабря на Академической даче имени И.Е. Репина в Вышневолоцком городском округе пройдет Арт-фестиваль "Пленэр на Академичке" - "Зимняя сказка". Гости праздника встретятся с героями национального эпоса – российским Дедом Морозом из Великого Устюга, Дедом Морозом из республики Беларусь, Дедом Морозом из Бурятии.
Такого рода мероприятия относятся к событийному туризму и, по мнению губернатора Игоря Рудени, являются одним из трендов туристического рынка.
Участников ждет насыщенная развлекательная программа "Разбудим Новый год": зажжение огней на главной вышневолоцкой елке, новогодние мастер-классы и квесты, лазерное шоу, театр теней, фокусы, экскурсии и фейерверк.
На новогодней ярмарке можно будет купить подарки и сувениры, отправить письмо Деду Морозу или передать послание лично.
ИСТОЧНИК KP.RU