На Академической даче Репина в Тверской области разбудят Новый год

СЕГОДНЯ 17:03 2019-12-08T17:03:58+03:00

В Тверской области зажгут они на новогодней ёлке и разбудят Новый год Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Гостей ждет встреча с российским Дедом Морозом из Великого Устюга, Дедом Морозом из республики Беларусь, Дедом Морозом из Бурятии

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14 декабря на Академической даче имени И.Е. Репина в Вышневолоцком городском округе пройдет Арт-фестиваль "Пленэр на Академичке" - "Зимняя сказка". Гости праздника встретятся с героями национального эпоса – российским Дедом Морозом из Великого Устюга, Дедом Морозом из республики Беларусь, Дедом Морозом из Бурятии.

Такого рода мероприятия относятся к событийному туризму и, по мнению губернатора Игоря Рудени, являются одним из трендов туристического рынка.

Участников ждет насыщенная развлекательная программа "Разбудим Новый год": зажжение огней на главной вышневолоцкой елке, новогодние мастер-классы и квесты, лазерное шоу, театр теней, фокусы, экскурсии и фейерверк.

На новогодней ярмарке можно будет купить подарки и сувениры, отправить письмо Деду Морозу или передать послание лично.

ИСТОЧНИК KP.RU