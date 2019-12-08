Семнадцатилетнюю беглянку из Тверской области нашли живой и здоровой
Пропавшую 17-летнюю жительницу Спировского района Тверской области искали с 27 ноября. Следователи начали доследственную проверку по факту исчезновения девушки.
Пропавшую искали следователи и криминалисты СКР, сотрудники МВД и волонтеры. Были опрошены ее родственники, друзья и знакомые. Выяснилось, что подросток и раньше уходила из дома, но всегда возвращалась.
- 7 декабря 2019 года в вечернее время несовершеннолетняя найдена в городе Бологое Тверской области и доставлена к следователю Следственного комитета. Установлено, что она находилась в городе Бологое у своих знакомых, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.
Девушка жива и невредима. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU