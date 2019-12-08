2019-12-08T12:06:51+03:00
Происшествия

Дачу жителя Москвы обокрали в Тверской области

Ущерб составил 70 тысяч рублей
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Житель Тверской области обокрал дачу москвичаЖитель Тверской области обокрал дачу москвичаФото: Василий ХОДАРЕВ
Изменить размер текста:

В Кувшиновское отделение полиции межмуниципального отдела МВД России "Торжокский" обратился 41-летний житель Москвы. Мужчина сообщил, что в его дачный дом в деревне Мытницы Кувшиновского района проник вор. В доме злоумышленник совершили хищение двух переносных приёмо-передающих устройств, оптического прибора, личных вещей и предметов интерьера. Общий ущерб составил более 70 000 рублей.

В кратчайшие сроки личность подозреваемого была установлена. Им оказался неработающий ранее судимый 50-летний местный житель. В полиции мужчина признался в содеянном и вернул имущество.

За кражу фигурант может на шесть лет отправиться в тюрьму. Следствие продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Семнадцатилетнюю беглянку из Тверской области нашли живой и здоровой
В Тверской области пешеход погиб под колесами авто
В Тверской области ищут мужчину в черном
В Тверской области мужчина обокрал строящийся дачный дом
В Тверской области заработал портал "Подвиг и слава земли тверской"
На улице в Твери грабитель вырвал телефон у женщины из рук
В лобовом столкновении двух авто на эстакаде под Тверью пострадал человек
Следователи выясняют обстоятельства гибели на пожаре двух женщин в Тверской области
На улице Королева в Твери грузовик-манипулятор сбил два столба
На Вышневолоцком водохранилище в Тверской области пожилой велосипедист провалился под лед
В Горсаду Твери детей научат делать ёлочные игрушки
Два человека погибли во время пожара в Тверской области
Пьяный мужчина перебегал дорогу и попал под машину в Тверской области
В Твери школьники сыграют в КВН