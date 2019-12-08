Дачу жителя Москвы обокрали в Тверской области

СЕГОДНЯ 12:06 2019-12-08T12:06:51+03:00

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В Кувшиновское отделение полиции межмуниципального отдела МВД России "Торжокский" обратился 41-летний житель Москвы. Мужчина сообщил, что в его дачный дом в деревне Мытницы Кувшиновского района проник вор. В доме злоумышленник совершили хищение двух переносных приёмо-передающих устройств, оптического прибора, личных вещей и предметов интерьера. Общий ущерб составил более 70 000 рублей.

В кратчайшие сроки личность подозреваемого была установлена. Им оказался неработающий ранее судимый 50-летний местный житель. В полиции мужчина признался в содеянном и вернул имущество.

За кражу фигурант может на шесть лет отправиться в тюрьму. Следствие продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU