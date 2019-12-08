В Тверской области пешеход погиб под колесами авто
Водитель с места ДТП скрылся
В Кашине водитель насмерть сбил пешехода и уехалФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Авария произошла утром, 8 декабря, на втором километре Калининского шоссе в Кашине.
Как сообщили в УГИБДД России по Тверской области, 45-летний мужчина шел по обочине по ходу движения автомобилей и попал под машину.
В результате полученных травм пострадавший скончался, а водитель покинул место ДТП.
Позже сотрудники Госавтоинспекции обнаружили брошенный пустой автомобиль, поиски виновника аварии продолжаются.
ИСТОЧНИК KP.RU