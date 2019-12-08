В Тверской области ищут мужчину в черном
Иванов Сергей Владимирович, 1984 года рождения, ушел из дома в деревне Софоньева, Быковского сельского поселения, Кимрского района, Тверской области 28 ноября. Куда направился мужчина неизвестно. Домой он не вернулся до сих пор. Ориентировка на его поиск появилась в сообществе "ВПСО "Сова" Кимры" в соцсети.
Пропавший ростом 170 см, плотного телосложения, волосы русые короткие, глаза голубые. Был одет во все черное - куртку, спортивные штаны, кроссовки.
Особые приметы мужчины - шрам на шее (от кадыка до подбородка), татуировки на ноге и на груди. При себе имел документы и черный телефон.
Всех, кто обладает информацией о пропавшем, просят звонить по телефонам: 8(900)118-72-82, 9(910)646-34-34 или 102.
ИСТОЧНИК KP.RU