2019-12-08T10:51:01+03:00
Происшествия

В Тверской области ищут мужчину в черном

Ольга ТРОФИМОВА
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Мужчина ушел из дома 28 ноября Фото: vk.com/ "ВПСО "Сова" Кимры"Мужчина ушел из дома 28 ноября Фото: vk.com/ "ВПСО "Сова" Кимры"
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Иванов Сергей Владимирович, 1984 года рождения, ушел из дома в деревне Софоньева, Быковского сельского поселения, Кимрского района, Тверской области 28 ноября. Куда направился мужчина неизвестно. Домой он не вернулся до сих пор. Ориентировка на его поиск появилась в сообществе "ВПСО "Сова" Кимры" в соцсети.

Пропавший ростом 170 см, плотного телосложения, волосы русые короткие, глаза голубые. Был одет во все черное - куртку, спортивные штаны, кроссовки.

Особые приметы мужчины - шрам на шее (от кадыка до подбородка), татуировки на ноге и на груди. При себе имел документы и черный телефон.

Всех, кто обладает информацией о пропавшем, просят звонить по телефонам: 8(900)118-72-82, 9(910)646-34-34 или 102.

ИСТОЧНИК KP.RU

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