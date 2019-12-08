В Тверской области мужчина обокрал строящийся дачный дом

СЕГОДНЯ 10:38 2019-12-08T10:38:27+03:00

В Тверской области мужчину задержали за кражу Фото: архив "КП"

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С заявлением о краже в полицию обратился 36-летний житель Твери. Мужчина пояснил, что в его отсутствие неизвестный выставил оконную раму, проник в помещение строящегося дачного дома, расположенного в Калининском районе, и похитил электроинструменты.

Оперативники опросили соседей, провели подворовый обход и вышли на след подозреваемого. Им оказался неработающий, ранее судимый 45-летний житель областного центра. Фигурант задержан, в содеянном сознался.

По статье "Кража" мужчине грозит до пяти лет тюрьмы. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU