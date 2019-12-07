В Тверской области заработал портал "Подвиг и слава земли тверской"
В Тверской области создан областной портал "Подвиг и слава земли тверской (регионпобед.рф). С инициативой по созданию интернет-ресурса выступил губернатор Игорь Руденя.
Как отметил глава региона: сохранение памяти о войне, патриотическое воспитание – это важнейшие направления работы регионального правительства и общественных организаций Тверской области.
На страницах портала представлена подробная информация о боевой истории тверского региона, внесены сведения о Героях Советского Союза - уроженцах Тверской области, информация о подвигах, совершенных на тверской земле, в том числе, легендарных подвигах Степана Горобца, Лизы Чайкиной, сержанта Вячеслава Васильковского и др.
В разделе "Электронная Книга Памяти Тверской области" размещены данные о погибших защитниках Отечества, родившихся в Тверской области. На интерактивной карте "Места памяти" отмечены все воинские захоронения и мемориалы с возможностью 3D-экскурсий.
ИСТОЧНИК KP.RU