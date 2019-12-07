В Тверской области заработал портал "Подвиг и слава земли тверской"

СЕГОДНЯ 20:47 2019-12-07T20:47:34+03:00

На страницах портала хранится историческая память о подвиге жителей Верхневолжья в годы Великой Отечественной войны Фото: Ирина ТАРАСОВА

На портале можно подробно изучить боевую историю региона

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В Тверской области создан областной портал "Подвиг и слава земли тверской (регионпобед.рф). С инициативой по созданию интернет-ресурса выступил губернатор Игорь Руденя.

Как отметил глава региона: сохранение памяти о войне, патриотическое воспитание – это важнейшие направления работы регионального правительства и общественных организаций Тверской области.

На страницах портала представлена подробная информация о боевой истории тверского региона, внесены сведения о Героях Советского Союза - уроженцах Тверской области, информация о подвигах, совершенных на тверской земле, в том числе, легендарных подвигах Степана Горобца, Лизы Чайкиной, сержанта Вячеслава Васильковского и др.

В разделе "Электронная Книга Памяти Тверской области" размещены данные о погибших защитниках Отечества, родившихся в Тверской области. На интерактивной карте "Места памяти" отмечены все воинские захоронения и мемориалы с возможностью 3D-экскурсий.

ИСТОЧНИК KP.RU