2019-12-07T20:23:59+03:00
Происшествия

На улице в Твери грабитель вырвал телефон у женщины из рук

Потерпевшая обратилась в полицию
Ольга ТРОФИМОВА
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В Твери задержали грабителя, который украл телефон у женщиныВ Твери задержали грабителя, который украл телефон у женщиныФото: Алексей БУЛАТОВ
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В дежурную часть Заволжского отдела полиции Управления МВД России по городу Твери обратилась 32-летняя жительница Калининского района. Женщина рассказала, что неизвестный мужчина вырвал у нее из рук сотовый телефон и убежал. Сумма ущерба составила 10 000 рублей.

Женщина смогла указать направление, в котором скрылся подозреваемый, а также описала его одежду. По ориентировке полицейские задержали неработающего 45-летнего жителя Твери.

Фигурант задержан и водворен в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело по статье "Грабёж".

ИСТОЧНИК KP.RU

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