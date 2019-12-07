На улице в Твери грабитель вырвал телефон у женщины из рук

СЕГОДНЯ 20:23 2019-12-07T20:23:59+03:00

В Твери задержали грабителя, который украл телефон у женщины Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В дежурную часть Заволжского отдела полиции Управления МВД России по городу Твери обратилась 32-летняя жительница Калининского района. Женщина рассказала, что неизвестный мужчина вырвал у нее из рук сотовый телефон и убежал. Сумма ущерба составила 10 000 рублей.

Женщина смогла указать направление, в котором скрылся подозреваемый, а также описала его одежду. По ориентировке полицейские задержали неработающего 45-летнего жителя Твери.

Фигурант задержан и водворен в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело по статье "Грабёж".

ИСТОЧНИК KP.RU