В лобовом столкновении двух авто на эстакаде под Тверью пострадал человек
ДТП произошло в районе села Никольское
На эстакаде в Никольском столкнулись грузовик и легковушка Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Авария случилась днем, 7 декабря, на 172-м км разворотной эстакады в районе села Никольское, Калининского района.
Как сообщили в УГИБДД России по Тверской области, на указанном участке столкнулись грузовик и легковушка. Один из участников движения выехал на встречную полосу.
В результате столкновения пострадал 51-летний водитель невиновной машины. После оказания медицинской помощи его отпустили.
ИСТОЧНИК KP.RU