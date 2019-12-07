В лобовом столкновении двух авто на эстакаде под Тверью пострадал человек

СЕГОДНЯ 15:55 2019-12-07T15:55:42+03:00

На эстакаде в Никольском столкнулись грузовик и легковушка Фото: УГИБДД России по Тверской области

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Авария случилась днем, 7 декабря, на 172-м км разворотной эстакады в районе села Никольское, Калининского района.

Как сообщили в УГИБДД России по Тверской области, на указанном участке столкнулись грузовик и легковушка. Один из участников движения выехал на встречную полосу.

В результате столкновения пострадал 51-летний водитель невиновной машины. После оказания медицинской помощи его отпустили.

ИСТОЧНИК KP.RU