Следователи выясняют обстоятельства гибели на пожаре двух женщин в Тверской области
В Тверской области по факту гибели двух женщин на пожаре следственным отделом по городу Кимры СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка.
Напомним, ЧП произошло 6 декабря в Кимрах. В ходе тушения пожара в доме, расположенном по улице Сенная, обнаружены тела двух женщин.
Ночью на место пожара выезжали следователи.
- С целью установления точной причины и условий, при которых имел место факт пожара, назначено проведение пожаро-технической экспертизы. Также проводятся медицинские экспертизы с целью установления точных причин смерти женщин, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области.
По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU