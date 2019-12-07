Следователи выясняют обстоятельства гибели на пожаре двух женщин в Тверской области

СЕГОДНЯ 15:36 2019-12-07T15:36:25+03:00

Следователи выясняю обстоятельства гибели на пожаре двух женщин Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Тверской области

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В Тверской области по факту гибели двух женщин на пожаре следственным отделом по городу Кимры СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка.

Напомним, ЧП произошло 6 декабря в Кимрах. В ходе тушения пожара в доме, расположенном по улице Сенная, обнаружены тела двух женщин.

Ночью на место пожара выезжали следователи.

- С целью установления точной причины и условий, при которых имел место факт пожара, назначено проведение пожаро-технической экспертизы. Также проводятся медицинские экспертизы с целью установления точных причин смерти женщин, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU