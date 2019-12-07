На улице Королева в Твери грузовик-манипулятор сбил два столба
Обошлось без пострадавших
Грузовик-манипулятор снес два столба на улице Королева Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Авария случилась днем, 7 декабря, напротив АЗС на улице Королева в Твери.
Грузовик снес два столба, принадлежащих МУП "Тверьгорэлектро". Упавшие конструкции перегородили проезжую часть.
В Госавтоинспекции Тверской области сообщили, что пострадавших нет. Движение на участке затруднено.
Водителям советуют выбирать пути объезда.
Грузовик-манипулятор снес два столба на улице Королева Фото: УГИБДД России по Тверской области
ИСТОЧНИК KP.RU