На улице Королева в Твери грузовик-манипулятор сбил два столба

СЕГОДНЯ 15:18 2019-12-07T15:18:23+03:00

Грузовик-манипулятор снес два столба на улице Королева Фото: УГИБДД России по Тверской области

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Авария случилась днем, 7 декабря, напротив АЗС на улице Королева в Твери.

Грузовик снес два столба, принадлежащих МУП "Тверьгорэлектро". Упавшие конструкции перегородили проезжую часть.

В Госавтоинспекции Тверской области сообщили, что пострадавших нет. Движение на участке затруднено.

Водителям советуют выбирать пути объезда.

Грузовик-манипулятор снес два столба на улице Королева Фото: УГИБДД России по Тверской области

ИСТОЧНИК KP.RU