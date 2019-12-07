На Вышневолоцком водохранилище в Тверской области пожилой велосипедист провалился под лед

СЕГОДНЯ 10:49 2019-12-07T10:51:34+03:00

Изменить размер текста: A A

ЧП с погибшим произошло 6 декабря в поселке Красномайский Тверской области.

Сообщение о том, что на Вышневолоцком водохранилище в 300 метрах от берега в сторону острова Лисий провалился под лед человек, поступило в службу спасения в 12:50.

По информации инспекторского отделения ГИМС по Вышневолоцкому району, 70-летний мужчина ехал по льду на велосипеде и провалился.

Как сообщает "Вышневолоцкая телерадиовещательная компания", пострадавшего из воды вытащил очевидец. Вскоре к месту ЧП прибыли спасатели и "скорая помощь". Пострадавшего доставили на берег и пытались реанимировать, но спасти мужчину не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU