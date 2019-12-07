2019-12-07T10:51:34+03:00
Происшествия

На Вышневолоцком водохранилище в Тверской области пожилой велосипедист провалился под лед

Мужчину спасти не удалось
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области пожилой велосипедист провалился под лед Фото: vk.com/vvtrkВ Тверской области пожилой велосипедист провалился под лед Фото: vk.com/vvtrk
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ЧП с погибшим произошло 6 декабря в поселке Красномайский Тверской области.

Сообщение о том, что на Вышневолоцком водохранилище в 300 метрах от берега в сторону острова Лисий провалился под лед человек, поступило в службу спасения в 12:50.

По информации инспекторского отделения ГИМС по Вышневолоцкому району, 70-летний мужчина ехал по льду на велосипеде и провалился.

Как сообщает "Вышневолоцкая телерадиовещательная компания", пострадавшего из воды вытащил очевидец. Вскоре к месту ЧП прибыли спасатели и "скорая помощь". Пострадавшего доставили на берег и пытались реанимировать, но спасти мужчину не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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