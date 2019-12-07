В Горсаду Твери детей научат делать ёлочные игрушки

СЕГОДНЯ 10:32 2019-12-07T10:32:02+03:00

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Сегодня, 7 декабря, детей и их родителей приглашают в Городской сад. В 14:00 там состоится открытие почты Деда Мороза. Праздник пройдет в зоне детских аттракционов.

Гостей будет встречать Снегурочка. Организаторы обещают, что скучно не будет - собравшихся ждут игры, море смеха и веселья, чаепитие, а также творческий мастер-класс по изготовлению ёлочных игрушек - желающих научат росписи на деревянных спилах.

В фотозоне можно будет сфотографироваться с героями любимых мультфильмов и, конечно, написать письмо Деду Морозу.

Кстати, встречать главного волшебника страны в Городском саду будут 21 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU