Два человека погибли во время пожара в Тверской области
ЧП произошло в Кимрах
На пожаре погибли два человекаФото: Анастасия Осипова
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Сообщение о пожаре в жилом доме на улице Сенной в Кимрах поступило в ГУ МЧС России по Тверской области вечером, 6 декабря. На место пожара убыли спасатели.
По прибытию пожарно-спасательной части установлено, что пожар произошел в одноэтажном щитовом доме. Строение выгорело по всей площади.
Пожарным потребовалось около 40 минут, чтобы локализовать горение. Позже в доме были обнаружены тела двух погибших, предположительно женщин.
- Полностью пожар был ликвидирован в 21:40, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области.
ИСТОЧНИК KP.RU