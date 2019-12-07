Два человека погибли во время пожара в Тверской области

СЕГОДНЯ 10:13 2019-12-07T10:13:51+03:00

На пожаре погибли два человека Фото: Анастасия Осипова

Изменить размер текста: A A

Сообщение о пожаре в жилом доме на улице Сенной в Кимрах поступило в ГУ МЧС России по Тверской области вечером, 6 декабря. На место пожара убыли спасатели.

По прибытию пожарно-спасательной части установлено, что пожар произошел в одноэтажном щитовом доме. Строение выгорело по всей площади.

Пожарным потребовалось около 40 минут, чтобы локализовать горение. Позже в доме были обнаружены тела двух погибших, предположительно женщин.

- Полностью пожар был ликвидирован в 21:40, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU