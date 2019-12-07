Пьяный мужчина перебегал дорогу и попал под машину в Тверской области

СЕГОДНЯ 09:58 2019-12-07T09:58:22+03:00

Угрозы его жизни нет

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Авария произошла утром, 7 декабря, в деревне Луговая, д.9 в Старицком районе.

Как сообщили в УГИБДД России по Тверской области, мужчина-пешеход с признаками алкогольного опьянения перебегал проезжую часть дороги в неустановленном месте и попал под машину.

Подробности аварии уточняются. Водитель трезвый.

Госавтоинспекторы напоминают пешеходам и водителям о соблюдении правил дорожного движения. Во избежание ДТП в темное время суток пешеходам советуют использовать световозвращатели.

ИСТОЧНИК KP.RU