Пьяный мужчина перебегал дорогу и попал под машину в Тверской области
Угрозы его жизни нет
В Тверской области сбили пешеходаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Авария произошла утром, 7 декабря, в деревне Луговая, д.9 в Старицком районе.
Как сообщили в УГИБДД России по Тверской области, мужчина-пешеход с признаками алкогольного опьянения перебегал проезжую часть дороги в неустановленном месте и попал под машину.
Подробности аварии уточняются. Водитель трезвый.
Госавтоинспекторы напоминают пешеходам и водителям о соблюдении правил дорожного движения. Во избежание ДТП в темное время суток пешеходам советуют использовать световозвращатели.
ИСТОЧНИК KP.RU