В Твери школьники сыграют в КВН

СЕГОДНЯ 09:42 2019-12-07T09:42:17+03:00

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11 декабря в ДК "Химволокно" пройдут две игры КВН, в которых примут участие девять школьных команд.

На суд жюри и зрителей участники представят два конкурса - "визитную карточку" и "триатлон" (музыкальная разминка, фото и видео разминка и вопросы от жюри).

В полуфинал вышли девять команд: "Палата №7" (МОУ СОШ №29), "Третий лишний" (Тверской лицей, Гимназия №12, Школа №14), "Бостонское чаепитие" (МОУ СОШ №53), "Смурфики" (МОУ СОШ № 15, 21), "Всем Удачи" (ГК "Удача" и МБУ "Подростково - молодежный центр"), "БОРЩ" (МБОУ СОШ № 34), "Три билета в кино" (Тверской лицей, Гимназия № 10), "Фикус" (МОУ СОШ № 1), "Пусть будет пока такое название, потом придумаю нормальное" (Гимназия № 12).

Начало игр в 14:00 и 16:00.

ИСТОЧНИК KP.RU