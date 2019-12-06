Тверские следователи устанавливают причину гибели мужчины на пожаре в Оленино

6 Дек. 23:31 2019-12-06T23:50:33+03:00

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Вечером 6 декабря в следственный отдел регионального СК России поступило сообщение гибели на пожаре в посёлке Оленино мужчины 1957 года рождения. Тело обнаружили в его доме сотрудники МЧС.

Нелидовские следователи начали доследственную проверку.

- В настоящее время место происшествия осмотрено. Установлено, что погибший находился в доме один, входная дверь была закрыта изнутри, - комментируют в СУ СК России по Тверской области.

Следствие выясняет обстоятельства произошедшего, в том числе устанавливает причины и условия возникновения пожара. Также назначены пожаро-техническое исследование и судебно-медицинская экспертиза по телу погибшего.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU