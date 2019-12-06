2019-12-06T21:23:21+03:00
Общество

Красота, здоровье, молодость: в Твери назвали победителей шестой фотовыставки "Жить здорово"

Работы на выставку прислали более 80 фотохудожников
Виктория ТУШКОВА
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В Твери состоялся фотоконкурс «Красота, здоровье, молодость»В Твери состоялся фотоконкурс «Красота, здоровье, молодость»
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В Твери назвали победителей выставки художественной фотографии «Жить здорово: активное поколение». Эта выставка-фотоконкурс проходит ежегодно. нынешняя была шестой по счёту. Её организатор - Тверская областная научно-медицинская библиотека.

Работы на выставку прислали более 80 фотохудожников в возрасте от 12 до 84 лет из Твери и Тверской области, Москвы, Петрозаводска и даже Израиля. Всего более 80 человек в возрасте от 12 до 84 лет. К голосованию вышли более 500 фотографий, а в итоговую экспозицию вошли 76 работ. Их разместили в здании библиотеки.

Тема «Красота, здоровье, молодость» была лейтмотивом выставки. Фотохудожники запечатлели моменты городских праздников, спортивные состязания, лица своих земляков, красивые пейзажи и натюрморты.

Победителями фотоконкурса стали тверичанки:

- Юлия Близнецова - 1 место;

- Алла Орехова - 2 место;

- Ольга Кошелева - 3 место.

Победителям вручили ценные призы, и всех без исключения участников отметили памятными дипломами и буклетом с работами участников фотоконкурса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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