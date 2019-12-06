В Тверской области ищут пропавшего рыбака
Дятлов Алексей Сергеевич, 1960 года рождения, пропал в Кимрах Тверской области. Ночью, 5 декабря, он ушел из дома на улице Кирова, 39 и не вернулся.
Мужчина ростом 172-174 см худощавого телосложения, с седыми волосами и короткой стрижкой. Был одет в теплый камуфлированный костюм зеленого цвета, резиновые сапоги с шипами, черную вязаную шапку и перчатки без пальцев.
Пропавший имеет особую примету - татуировку в виде большой буквы Л и трех точек. При себе у него был смартфон и рыболовный ящик.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем, просят звонить по телефонам 8(900)118-72-82, 8(903)694-72-71 или 102.
ИСТОЧНИК KP.RU