2019-12-06T20:55:19+03:00
Происшествия

В Тверской области ищут пропавшего рыбака

Мужчина пропал 5 декабря
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области ищут пропавшего рыбака Фото: vk.com/"ВПСО "Сова" Кимры"В Тверской области ищут пропавшего рыбака Фото: vk.com/"ВПСО "Сова" Кимры"
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Дятлов Алексей Сергеевич, 1960 года рождения, пропал в Кимрах Тверской области. Ночью, 5 декабря, он ушел из дома на улице Кирова, 39 и не вернулся.

Мужчина ростом 172-174 см худощавого телосложения, с седыми волосами и короткой стрижкой. Был одет в теплый камуфлированный костюм зеленого цвета, резиновые сапоги с шипами, черную вязаную шапку и перчатки без пальцев.

Пропавший имеет особую примету - татуировку в виде большой буквы Л и трех точек. При себе у него был смартфон и рыболовный ящик.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем, просят звонить по телефонам 8(900)118-72-82, 8(903)694-72-71 или 102.

ИСТОЧНИК KP.RU

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