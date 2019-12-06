В Тверской области 16-летний подросток пострадал в ДТП
На "зебре" его сбила машина
На мокрой дороге в Тверской области сбили пешеходаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Авария произошла вечером, 6 декабря, на пересечении улиц Ленина и Кирова в Кимрах Тверской области.
Как сообщили в региональном УГИБДД, 16-летний подросток переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу и попал под машину.
На автомобиле установлена шипованная зимняя резина. Водитель трезвый, вероятнее всего он не успел затормозить на влажной дороге. Угрозы жизни пострадавшего нет.
ИСТОЧНИК KP.RU