«Живой Театр» представит в Твери драму «Липа Вековая»
Начало в 19.00
Будет интересно!
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11 декабря, в среду, в выставочном зале БЦ «Донской» Тверской картинной галереи артисты «Живого Театра» представят гало-драму «Липа Вековая».
- Гостей ждет прекрасная живопись и добрый юмор. А это отличное сочетание в преддверии новогодних праздников! - приглашают организаторы.
После спектакля состоится обзор новой выставки.
ул. Дмитрия Донского, д. 37, корп. 1
Начало в 19.00.
Справки по телефонам: (4822) 39-80-35.
Стоимость билета: для взрослых – 100 руб., для детей – 50 руб.
ИСТОЧНИК KP.RU