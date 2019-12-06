2019-12-06T23:51:25+03:00
Звезды

«Живой Театр» представит в Твери драму «Липа Вековая»

Начало в 19.00
Ирина ТАРАСОВА
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11 декабря, в среду, в выставочном зале БЦ «Донской» Тверской картинной галереи артисты «Живого Театра» представят гало-драму «Липа Вековая».

- Гостей ждет прекрасная живопись и добрый юмор. А это отличное сочетание в преддверии новогодних праздников! - приглашают организаторы.

После спектакля состоится обзор новой выставки.

ул. Дмитрия Донского, д. 37, корп. 1

Начало в 19.00.

Справки по телефонам: (4822) 39-80-35.

Стоимость билета: для взрослых – 100 руб., для детей – 50 руб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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