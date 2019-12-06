Серьёзных замечаний к проекту бюджета Твери у общественности не возникло

СЕГОДНЯ 18:00 2019-12-06T18:00:04+03:00

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Сегодня, 6 декабря, в Твери прошли публичные слушания по проекту бюджета город на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

По информации, которую озвучила начальник департамента финансов администрации Твери Ольга Слобода, на 2020 год запланированы 9,23 млрд рублей дохода и 9,39 млрд руб расходов.

Проект бюджета сформирован на основе 14 муниципальных программ, причём большая часть, 55% процентов всех расходов, запланирована на социальную сферу, в программах по направлению «Новое качество жизни. Человеческий капитал».

В Твери также будет продолжена реализация нацпроектов «Образование», «Демография», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жильё и городская среда», «Экология». Совместное финансирование нацпроектов и некоторых других мероприятий привлечёт в городскую казну более 2,4 млрд рублей.

Серьёзных замечаний к проекту бюджета у собравшихся не возникло. Все предложения внесены в протокол и будут в дальнейшем рассмотрены, отмечают в администрации Твери.

ИСТОЧНИК KP.RU