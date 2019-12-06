Мобильные бригады детских врачей в декабре примут пациентов из восьми районов Тверской области
Детей из восьми районов Верхневолжья осмотрят в декабре врачи мобильной бригады Детской областной клинической больницы.
17 декабря узкие специалисты (травматолог-ортопед, невролог, нефролог, хирург-уролог) проведут осмотр детей из Бежецкого, Сандовского, Весьегонского, Краснохолмского, Молоковского, Максатихинского и Сонковского районов.
Приходить на осмотр приглашают в детскую поликлинику Бежецкой ЦРБ. Приём продлится с девяти утра до часа дня. Поликлиника расположена по адресу: город Бежецк, Садовая улица, дом 15.
18 декабря врачи (невролог, хирург-уролог и травматолог-ортопед) посетят Лихославль. Ребят из Лихославльского района ждут с девяти утра до часа дня в детской поликлиники Лихославльской ЦРБ (город Лихославль, Комсомольский проспект, 15).
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