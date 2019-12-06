В Тверской области мужчина убил знакомого стеклянной бутылкой
Перед судом предстал 30-летний житель Фировского района Тверской области. Мужчину осудили за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.
В ходе судебного следствия установлено, что подсудимый во время распития спиртного поссорился со своим знакомым, избил его и ударил стеклянной бутылкой по голове. От полученных травм потерпевший впоследствии скончался.
Судом, с учетом мнения государственного обвинителя, мужчина признан виновным, ему назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU