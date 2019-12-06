2019-12-06T16:52:03+03:00
Происшествия

В Тверской области мужчина убил знакомого стеклянной бутылкой

За содеянное он отправится в колонию строгого режима
Ольга ТРОФИМОВА
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Житель Тверской области получил 4,5 года колонии за убийство знакомогоЖитель Тверской области получил 4,5 года колонии за убийство знакомогоФото: Мария ЛЕНЦ
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Перед судом предстал 30-летний житель Фировского района Тверской области. Мужчину осудили за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

В ходе судебного следствия установлено, что подсудимый во время распития спиртного поссорился со своим знакомым, избил его и ударил стеклянной бутылкой по голове. От полученных травм потерпевший впоследствии скончался.

Судом, с учетом мнения государственного обвинителя, мужчина признан виновным, ему назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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