Тяжелобольных жителей Бежецка доставили в Тверь на вертолете

СЕГОДНЯ 16:44 2019-12-06T16:44:11+03:00

Вертолет санавиации срочно вылетал в Бежецк для транспортировки пациентов Фото: областной минздрав

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6 декабря в областную клиническую больницу города Твери вертолетом доставлены два тяжелобольных пациента. Об этом сообщает областной минздрав.

Экипаж вертолета МИ-8 МЧС России с бригадой медиков отделения экстренной и плановой консультативной медицинской помощи областной клинической больницы в 10:06 утра вылетел из аэропорта "Змеево" и выполнил санитарный рейс в г. Бежецк.

Из первичного сосудистого отделения больницы были экстренно эвакуированы женщина с острым инфарктом миокарда и молодой мужчина также с сосудистым заболеванием.

В 13:28 обоих пациентов доставили в областную клиническую больницу для оказания медицинской помощи и прохождения дальнейшего лечения.

ИСТОЧНИК KP.RU