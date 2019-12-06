Тяжелобольных жителей Бежецка доставили в Тверь на вертолете
6 декабря в областную клиническую больницу города Твери вертолетом доставлены два тяжелобольных пациента. Об этом сообщает областной минздрав.
Экипаж вертолета МИ-8 МЧС России с бригадой медиков отделения экстренной и плановой консультативной медицинской помощи областной клинической больницы в 10:06 утра вылетел из аэропорта "Змеево" и выполнил санитарный рейс в г. Бежецк.
Из первичного сосудистого отделения больницы были экстренно эвакуированы женщина с острым инфарктом миокарда и молодой мужчина также с сосудистым заболеванием.
В 13:28 обоих пациентов доставили в областную клиническую больницу для оказания медицинской помощи и прохождения дальнейшего лечения.
ИСТОЧНИК KP.RU