Четыре тонны свежих груш отправили в утиль в Тверской области
Фрукты приехали в регион без документов
Санкционные фрукты утилизировали на полигоне в Западной Двине Фото: Управление Россельхознадзора по Тверской области
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В Тверской области было задержано транспортное средство, перевозившее свежие фрукты, в том числе более 4,8 т груш без фитосанитарного сертификата и других сопроводительных документов.
Нарушения были выявлены межведомственной мобильной группой, которая контролирует ввоз на территорию страны санкционных товаров.
Управлением Россельхознадзора по Тверской области проведена проверка и установлено, что изъятые груши не имеют маркировки, а на поддонах затерто клеймо страны происхождения фруктов.
5 декабря товар уничтожили на полигоне ТБО в Западной Двине.
ИСТОЧНИК KP.RU