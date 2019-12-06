2019-12-06T16:34:52+03:00
Общество

Четыре тонны свежих груш отправили в утиль в Тверской области

Фрукты приехали в регион без документов
Ольга ТРОФИМОВА
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Санкционные фрукты утилизировали на полигоне в Западной Двине Фото: Управление Россельхознадзора по Тверской областиСанкционные фрукты утилизировали на полигоне в Западной Двине Фото: Управление Россельхознадзора по Тверской области
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В Тверской области было задержано транспортное средство, перевозившее свежие фрукты, в том числе более 4,8 т груш без фитосанитарного сертификата и других сопроводительных документов.

Нарушения были выявлены межведомственной мобильной группой, которая контролирует ввоз на территорию страны санкционных товаров.

Управлением Россельхознадзора по Тверской области проведена проверка и установлено, что изъятые груши не имеют маркировки, а на поддонах затерто клеймо страны происхождения фруктов.

5 декабря товар уничтожили на полигоне ТБО в Западной Двине.

ИСТОЧНИК KP.RU

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