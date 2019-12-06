Житель Тверской области в пьяной ссоре задушил своего знакомого
В обстоятельствах произошедшего разбираются следователи
Житель Тверской области в пьяной ссоре задушил своего знакомогоФото: Евгения ГУСЕВА
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По подозрению в убийстве задержан 62-летний житель деревни Городок Рамешковского района.
По версии следствия, преступление было совершено в квартире одного из домов, расположенного деревне, в период с 2 по 3 декабря 2019 года. Подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился со своим 52-летним знакомым и сильно избил мужчину, а потом схватил потерпевшего руками за шею и задушил.
Бежецким межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU