В Тверской области из квартиры москвича украли бытовую технику

СЕГОДНЯ 16:07 2019-12-06T16:09:06+03:00

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В полицию обратился 35-летний мужчина, проживающий в Москве, и сообщил, что в его отсутствие неизвестный взломал замок на входной двери его квартиры и украл бытовую технику на сумму более 15 000 рублей.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого в краже. Им оказался ранее судимый неработающий 47-летний житель города Нелидово. Подозреваемый в содеянном сознался и вернул имущество.

За кражу ему грозит до шести лет тюрьмы. На время следствия подозреваемый водворен в изолятор временного содержания, его проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU