2019-12-06T15:52:48+03:00
Общество

Руководитель управляющей компании в Тверской области осужден за самоуправство

Организация перекрыла канализацию жильцам 12 квартир за неуплату по счетам
Ольга ТРОФИМОВА
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Руководитель управляющей компании осужден за самоуправство Фото: архив "КП"Руководитель управляющей компании осужден за самоуправство Фото: архив "КП"
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В прокуратуру обратились жители Осташковского района и сообщили, что управляющая компания, которая обслуживает их дома, установила заглушки на канализационный отвод 12 квартир.

Прокуратура провела проверку и выяснила, что жильцы задолжали по счетам за оплату содержания и текущего ремонта дома, поэтому руководитель УК самовольно принял решение о приостановлении им коммунальной услуги по водоотведению.

Учитывая, что управляющая организации услуги по водоотведению не оказывает, права жильцов были нарушены.

По данному факту возбудили уголовное дело. Решением суда руководитель управляющей организации признан виновным по ст. 330 УК РФ (самоуправство), ему назначено наказание в виде исправительных работ сроком на год с удержанием в доход государства 20% из заработной платы.

Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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