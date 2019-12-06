2019-12-06T15:30:33+03:00
Общество

Бывшая директор МУПа в Тверской области может сесть в тюрьму за растрату

Женщина назначала премии и надбавки без согласования с учредителем
Ольга ТРОФИМОВА
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Женщина незаконно платила надбавки и премииЖенщина незаконно платила надбавки и премииФото: Мария ЛЕНЦ
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В присвоении и растрате обвиняется 45-летняя жительница Пеновского района Тверской области.

Следствием установлено, что подсудимая, занимавшая должность директора муниципального унитарного предприятия, используя свое служебное положение, незаконно платила себе и работникам предприятия надбавку за выслугу лет, а также назначала себе премии без согласования с учредителем предприятия.

Таким образом женщина присвоила больше 288 тыс. рублей и растратила более 1 млн. 200 тыс. рублей. Общий ущерб МО "Городское поселение п. Пено" составил свыше 1 млн. 400 тыс. рублей.

Уголовное дело по ч.4 ст. 160 УК РФ направлено для рассмотрения по существу в Осташковский межрайонный суд. Если вина женщину будет доказана, ей грозит до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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