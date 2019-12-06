По настоянию прокуратуры Тверской области в Санддово оборудовали мусорные площадки
Проверку соблюдения требований законодательства в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами провела прокуратура Сандовского района.
Надзорным органом установлено, что на территории поселка Сандово, в трех местах, согласно утвержденному реестру, отсутствуют ограждения и твердые покрытия контейнерных площадок, оборудованных для накопления твердых коммунальных отходов.
Это создавало реальную угрозу жизни и здоровью граждан, поэтому прокурор обратился в суд. Администрацию района обязали организовать специальные площадки для складирования и вывоза ТБО.
Нарушения устранены.
ИСТОЧНИК KP.RU