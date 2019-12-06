В Тверской области грабитель отнял у мужчины деньги и сумку с продуктами

СЕГОДНЯ 13:30 2019-12-06T13:30:31+03:00

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В полицию обратился 72-летний житель поселка Земцы Нелидовского района. Мужчина рассказал, что на улице Новая на него было совершено нападение. Неизвестный мужчина несколько раз ударил его, забрал деньги в сумме 10 тысяч рублей и сумку с продуктами питания, после чего скрылся с места происшествия.

Потерпевший хорошо запомнил злоумышленника и смог его подробно описать. Ориентировка на нападавшего была передана патрульным экипажам и сотрудникам оперативных служб. По подозрению в совершении преступления был задержан неработающий ранее судимый 38-летний местный житель.

В содеянном мужчина признался. Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". Фигуранту грозит до семи лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU