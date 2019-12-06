С начала года мобильные бригады медиков обследовали 1712 детей в Тверской области
Специалисты посетили 22 района
Врачи осмотрели более 1700 детей в 22 районахФото: Алексей БУЛАТОВ
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С начала 2019 года мобильные бригады врачей Детской областной клинической больницы совершили 24 выезда в районы Тверской области. Было обследовано 1712 детей в 22 районах, городских и муниципальных округах.
По мнению губернатора Игоря Рудени, работа врачебных мобильных бригад позволяет повысить доступность квалифицированной медицинской помощи и диагностики заболеваний в районах области.
Помощь пациентам оказывали врачи узких специальностей – хирург, кардиолог, уролог, невролог, нефролог, ортопед, гастроэнтеролог, оториноларинголог и педиатр.
ИСТОЧНИК KP.RU