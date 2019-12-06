Уникальные орхидеи из закрытых научных коллекций можно увидеть в Ботаническом саду Твери

СЕГОДНЯ 14:22 2019-12-06T14:22:34+03:00

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В конце ноября в Ботаническом саду Тверского госуниверситета состоялось открытие II Выставки орхидей «Сокровища закрытых коллекций». Выставку называют сенсационной по той причине, что в нашей стране в таком формате она проходит только в нашем городе.

- В Зеленом доме Сада экспонируются уникальные орхидеи из закрытых фондовых научных коллекций ведущих ботанических садов нашей страны: Главного ботанического сада Российской Академии наук и Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" и из собраний частных коллекционеров, - рассказывает директор Ботанического сада Юрий Наумцев.

Выставка будет работать ежедневно без выходных с 10:00 до 18:00.

Вход платный: 150 руб. - взрослые, 100 руб. - школьники, студенты и пенсионеры. Дети до 6 лет бесплатно.

ИСТОЧНИК KP.RU