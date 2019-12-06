Тверские госавтоинспекторы проверили пассажирские автобусы
5 декабря тверские автоинспекторы проверили автобусы, перевозящие пассажиров в Калининском районе Тверской области. Профилактическое мероприятие проходило на автодороге Тверь-Ржев.
За время его проведения было проверено восемь автобусов, осуществляющих регулярные и заказные перевозки пассажиров. Выявлены нарушения в прохождении предрейсового техосмотра, заполнения путевых листов, отсутствовали карты маршрута и др. Водители привлечены к административной ответственности.
По информации пресс-службы УГИБДД России по Тверской области, одно транспортное средство задержано и помещено на охраняемую стоянку, на другое наложен арест.
Профилактические мероприятия, направленные на обеспечение безопасности пассажирских перевозок, будут продолжены.
ИСТОЧНИК KP.RU