Тверские госавтоинспекторы проверили пассажирские автобусы

СЕГОДНЯ 12:09 2019-12-06T12:15:41+03:00

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5 декабря тверские автоинспекторы проверили автобусы, перевозящие пассажиров в Калининском районе Тверской области. Профилактическое мероприятие проходило на автодороге Тверь-Ржев.

За время его проведения было проверено восемь автобусов, осуществляющих регулярные и заказные перевозки пассажиров. Выявлены нарушения в прохождении предрейсового техосмотра, заполнения путевых листов, отсутствовали карты маршрута и др. Водители привлечены к административной ответственности.

По информации пресс-службы УГИБДД России по Тверской области, одно транспортное средство задержано и помещено на охраняемую стоянку, на другое наложен арест.

Профилактические мероприятия, направленные на обеспечение безопасности пассажирских перевозок, будут продолжены.

ИСТОЧНИК KP.RU