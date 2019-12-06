2019-12-06T10:22:42+03:00
Происшествия

Шесть машин столкнулись на Новом мосту в Твери

Центр города и ближнее Заволжье встали в пробке
Ольга ТРОФИМОВА
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Центр и Заволжье встали в пробке Фото: vk.com/"Подслушано у водителей. Тверь"/Роман ЛебедевЦентр и Заволжье встали в пробке Фото: vk.com/"Подслушано у водителей. Тверь"/Роман Лебедев
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Массовое ДТП произошло на Новом мосту в Твери утром, 6 декабря.

Как сообщают очевидцы в паблике "Подслушано у водителей. Тверь" на мосту столкнулись шесть автомобилей.

В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что угрозы жизни пострадавших нет. Все водители трезвые.

В обе стороны образовалась большая пробка. Движение затруднено со стороны Заволжья и из центра города. Водителям предлагают искать пути объезда.

Обстоятельства ДТП уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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