Санитарный вертолет МЧС Тверской области совершил срочный вылет в Бежецк

СЕГОДНЯ 09:36 2019-12-06T09:36:38+03:00

Изменить размер текста: A A

В четверг, 5 декабря, привлечение санитарной авиации МЧС России потребовалось для оказания неотложной помощи пациенту Бежецкой ЦРБ.

В 11:30 экипаж вертолёта Ми-8 МЧС России с бригадой врачей на борту вылетел из аэродрома Змеево в ЦРБ Бежецкого района для оказания неотложной помощи и транспортировки больного. Из первичного сосудистого отделения больницы был экстренно эвакуирован пожилой мужчина, житель Кашина, с острым инфарктом миокарда.

В 15:20 пациент был доставлен в сосудистый центр ОКБ города Твери для прохождения дальнейшего лечения.

Всего, по данным Минздрава Тверской области, в ноябре 2019 года вертолеты санитарной авиации совершили 19 вылетов, эвакуировали 22 пациента, в числе которых был один ребенок.

ИСТОЧНИК KP.RU