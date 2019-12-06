В Бологовском районе Тверской области утонул мужчина
Тело из воды вытащили спасатели
Тело из воды вытащили спасатели Фото: ГУ МЧС России по Тверской области
Изменить размер текста:
Сообщение о ЧП в районе деревни Нарачино, Бологовского района поступило в ГУ МЧС России по Тверской области 5 декабря.
Прибывшие на место сотрудники ГИМС Вышневолоцкого района извлекли из акватории оз. Большое Пертешно тело мужчины и передали его представителям полиции. Обстоятельства гибели уточняются.
По данным пресс-службы МЧС на месте происшествия работали 10 человек и четыре единицы техники, в том числе от МЧС России – шесть человек, две единицы техники.
Спасатели напоминают гражданам об опасности тонкого льда и рекомендуют не выходить на водоемы.
ИСТОЧНИК KP.RU