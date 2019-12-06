2019-12-06T09:21:22+03:00
Происшествия

В Бологовском районе Тверской области утонул мужчина

Тело из воды вытащили спасатели
Ольга ТРОФИМОВА
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Тело из воды вытащили спасатели Фото: ГУ МЧС России по Тверской областиТело из воды вытащили спасатели Фото: ГУ МЧС России по Тверской области
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Сообщение о ЧП в районе деревни Нарачино, Бологовского района поступило в ГУ МЧС России по Тверской области 5 декабря.

Прибывшие на место сотрудники ГИМС Вышневолоцкого района извлекли из акватории оз. Большое Пертешно тело мужчины и передали его представителям полиции. Обстоятельства гибели уточняются.

По данным пресс-службы МЧС на месте происшествия работали 10 человек и четыре единицы техники, в том числе от МЧС России – шесть человек, две единицы техники.

Спасатели напоминают гражданам об опасности тонкого льда и рекомендуют не выходить на водоемы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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