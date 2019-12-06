Две легковушки столкнулись на Октябрьском проспекте в Твери
Один человек пострадал
На Октябрьском проспекте произошло ДТП с пострадавшимФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Авария произошла утром, 6 декабря, в районе дома №1В, на Октябрьском проспекте в Твери.
Как сообщили в региональном УГИБДД России по Тверской области, водитель, управляя автомобилм "Фольксваген Транспортер", столкнулся с иномаркой "КИА Соренто".
В результате ДТП пострадал водитель "КИА" - у него сотрясение мозга и ушибы.
Подробности уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU