2019-12-05T23:53:50+03:00
Общество

Жителей Твери приглашают в паломническую поездку к святой старице Матроне Московской

Необходимо заранее записаться
Ирина ТАРАСОВА
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Поездка пройдет в течение одного дня. Фото: Вконтакте, Паломничество Из-ТвериПоездка пройдет в течение одного дня. Фото: Вконтакте, Паломничество Из-Твери
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15 декабря всех желающих приглашают в паломническую поездку в Москву к святой праведной блаженной старице Матроне Московской с заездом в храм Святителя Николая Чудотворца в Толмачах и в храм святой великомученицы Ирины. Выезд из Твери в 5:00 утра от Театра драмы.

- 8:00 приезд в Покровский ставропигиальный женский монастырь. Там можно будет приложиться к мощам святой Матроны Московской. Отъезд из монастыря в 11:00.

- 11:30 приезд в храм святителя Николая Чудотворца в Толмачах при Третьяковской галерее, где находится Владимирская икона Божией Матери. Отъезд в 12:30.

- 13:00 приезд в храм святой великомученицы Ирины. Где можно приложиться к благоухающей иконе с частицей мантии и погребальной доски преподобноисповединика Христа ради юродивого Гавриила (Ургебадзе). Отъезд в 15:00.

- Приезд в Тверь в 19:00.

Запись и все вопросы по телефону.: 8-952-065-17-24 (Антон).

ИСТОЧНИК KP.RU

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